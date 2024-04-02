Başkan Yalçın'a 27 bin 760 oy atıldı
Talas Belediye Başkanı ve AK Parti Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2 bin 760 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Talas Belediye Başkanı ve AK Parti Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2 bin 760 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Talas’taki seçim sonuçları şu şekilde:
"AK Parti’nin Adayı Mustafa Yalçın 27 bin 760 oy, İYİ Parti’nin Adayı Göker Gözütok 21 bin 70 oy, CHP’nin Adayı Hacı İbrahim Yıldırım 14 bin 455 oy, Yeniden Refah Partisi’nin Adayı Selver Boztaş 10 bin 31 oy."
Haber Merkezi