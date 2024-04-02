Özdoğan 3 bin 226 oy aldı

Hacılar Belediye Başkanı ve AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, ilçede yapılan seçimde 3 bin 226 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Özdoğan 3 bin 226 oy aldı
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı ve AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, ilçede yapılan seçimde 3 bin 226 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Hacılar’daki oy sonuçları şu şekilde:

"AK Parti’nin Adayı Bilal Özdoğan 3 bin 226, Yeniden Refah Partisi’nin Adayı Bünyamin Geçgil 2 bin 804 oy, Saadet Partisi’nin Adasyı Osman Palaz 526 oy, CHP’nin Adayı Kadir Adanır 349 oy."

İHA
Kayseri Gündem

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