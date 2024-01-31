Başkan Yalçın'a ilgi yoğun

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve isteklerini dinledi.

Başkan Yalçın'a ilgi yoğun
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi’ndeki Salı Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve isteklerini dinledi.

Başkan Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarıyla beraber esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Yalçın’a ilgi yoğundu. Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Yalçın, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunurken, vatandaşların hal ve hatırlarını sordu.

Hem pazar esnafının hem de vatandaşların görüş ve isteklerini dinleyen Başkan Yalçın, “Mevlana Salı Pazarında bize yakın ilgi gösteren esnaf kardeşlerime ve değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde nice hayırlı güzel günler diliyorum” dedi.

Başkan Yalçın'a ilgi yoğun
Başkan Yalçın'a ilgi yoğun
Başkan Yalçın'a ilgi yoğun
Başkan Yalçın'a ilgi yoğun
İHA
Kayseri Gündem

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