Kablo izolasyon hataları yangın çıkarıyor

Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Özgür Çakıcı, ev ve iş yerlerinde çıkan yangınlarda kablo izolasyonlarındaki hataların payı olduğunu söyleyerek, “İzolasyon hatalarından kaynaklı kablolardaki ısı yangına sebep oluyor” dedi.

Kablolar bağlanırken ayarlamaların düzgün yapılmamasının da yangına sebebiyet verdiğini söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Özgür Çakıcı, “Öncelikle kablolama hatalarından bahsedecek olursak ilk başta binaların, evlerimizin, iş yerlerimizin kablolama işlemleri yapılırken, oluşabilecek izolasyon hataları buna sebep veriyor. Bundan dolayı izolasyon hatalarının olduğu yerde kabloların aşırı ısınması sonucu yanabiliyor. Ayrıca şartellerimiz ve sigortalarımıza elektrik kablolarımızı bağlarken torkların düzgün ayarlanmamasından orada oluşan gevşek bağlantıdan dolayı ark oluşuyor ve aşırı ısıdan dolayı tekrar yangın çıkma riski artıyor. Yangınların başka bir sebebi ise ekipman hataları. Burada da mesela mutfaktaki prizimizde bir arıza akımı oluştu diyelim ama ilk başta onun bağlı olduğu sigortanın atması gerekiyor. Doğru ekipman kullanmazsak ana şartelde akımlar oluşuyor ve yangına sebep olabiliyor. Yangın nedenleri arasında yine kötü tasarım ve montaj var. Kötü tasarımda örneğin bir işletmede veya evde özellikle yüklere göre biz kabloları çekeriz. Eğer biz fazla yük çeken güçlere yanlış kesitte kablolar çekersek bu da özellikle kabloların ısınmasına ve zamanla bu kabloların içindeki maddelerin erimesine ve aşırı ısıdan dolayı tekrar yangın çıkmasına neden olabiliyor. Yangınlarda önemli sebeplerden biri de yıldırımlar, yıldırım düşmesi sonucu oluşan arklara dayalı sistemlerimizdeki arızalar nedeni ile çıkan yangınlar. Bunun için de işletmelerimizde ve binalarımızda kesinlikle paratoner kullanımını arttırmalıyız. Uygun çaptaki paratonerleri seçerek yine uzman mühendisler tarafından dizayn edilecek kapsama alanları çizilerek paratonerleri kullanmalıyız. Bunların da yılda ya da 2 yılda bir defa periyodik bakımını yaptırmak zorundayız” dedi.

Çakıcı, özellikle elektrik işinin uzmanlarıyla yapılması gerektiğini söyleyerek, “Bu yüzden de doğru ekipman seçmemiz lazım. Doğru izah etmemiz lazım. Bu işte uzman, profesyonel mühendislerimizle odamızdan aldıkları belgelerle, imza yetkileriyle doğru mühendislere, doğru çizimler yaptırmamız gerekiyor. Doğru tasarımlar yaptırmamız gerekiyor. Bu da çok önem arz ediyor. Özellikle yangın çıkmaması için neler yapmalıyız dersek de öncelikle evlerimizi her yıl bu işte uzman ve odamızdan aldığı yetki belgesi ile çalışan arkadaşlarımızın elektrik iç tesisat uygunluk raporu vermesi gerekiyor. Bu da önem arz ediyor çünkü bizler mühendisler olarak ölçmediğimiz herhangi bir şeyi kontrol altında tutamayız ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden bizim ölçüm ve testler yapıp bu tesisatların sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Muhtemel bir yangın durumunda aniden müdahale edebilmek için bakım onarımın dışında özellikle suyla ya da KKT dediğimiz yangın tüpleriyle değil, E sınıfı CO2 gazlı yangın tüpleriyle müdahale etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bu gazla dolu tüp bulundurmamız gerekiyor. Özellikle iş yerlerinde çıkabilecek yangınlara karşı korunmada elektrik panolarımızın içine otomatik yangın söndürme sistemleri yaptırmamız gerekiyor. Özellikle elektrik odalarımızda ve önemli elektrik tesisatı olan yerlerde kesinlikle duman dedektörü, yangın algılama sistemi ve yangın söndürme sistemi bulundurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.