Başkan Yalçın, Bahçelievler'de vatandaşı dinleyecek

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen programın Talas’taki üçüncü toplantısı, saat 16.45’te Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkında gerçekleştirilecek.

PROJE VE YATIRIMLAR ANLATILACAK, SORULAR CEVAP BULACAK

İlk iki toplantısı yoğun ilgi gören programda, Başkan Yalçın 7/24 Kütüphane’den Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’na, Ali Dağı 360 Kafe’den ‘Belediye Mahallemizde’ uygulamasına kadar pek çok önemli yatırımı vatandaşlarla paylaşmıştı. Sunumun ardından ise vatandaşlar, merak ettikleri her konuyu doğrudan Başkan Yalçın’a sorma fırsatı bulmuştu.

BAŞKAN YALÇIN’DAN AÇIK DAVET: “GELİN, TALAS’I BİRLİKTE KONUŞALIM”

Üçüncü buluşma öncesi çağrıda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların fikirlerine her zaman önem verdiklerini belirterek, “Üç yılı aşkın süredir Şeffaf Oda’da hemşehrilerimizle bire bir görüşüyoruz. Şimdi de mahalle buluşmalarıyla bu iletişimi daha da güçlendiriyoruz. İlk iki programda gördük ki halkımız hem yapılan hizmetleri merak ediyor hem de yüz yüze konuşmak istiyor. Bunu sürdürmek amacıyla tüm Bahçelievler Mahallesi sakinlerimizi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na bekliyorum.” dedi.