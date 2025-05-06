KTO eski başkanlarından M.H.’nin yeniden yargılanmasına devam edildi

Kayseri Ticaret Odası eski başkanlarından M.H. FETÖ/PDY finans kaynaklarına yönelik soruşturma neticesinde Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraat etti. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

M.H.’nin Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başlandı. Yeniden yargılama nedeniyle bugün görülen duruşmada M.H. ve avukatı hazır bulundu.

Mahkemede konuşan tutuksuz sanık M.H., “Bana yapılan suçlamanın sebebi FETÖ nedeniyle kapatılan bir işadamları derneğinin bana destek olması. O dernek dışındaki diğer iş adamları derneklerinden beni destekleyenler oldu. Adı geçen o dernek asıl başka bir ismi destekliyordu ama koşullar gereği beni desteklemek durumunda kaldı. Ancak AK Parti’nin ve o dönemki başkanvekilinin beni desteklemesi nedeniyle mecburi olarak beni desteklemek zorunda kaldılar. İhracat yapmam gerekiyor. Fuarlara katılmam gerekiyor. Yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığın yurt dışı yasağının devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.