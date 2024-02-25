Başkan Yalçın'dan anlamlı nikah hatırası 2 bini aştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan evlenen çiftlere nikah hediyesi kalem ve 'bir yastıkta' ifadesinin bulunduğu mini yastık 2 bin 618 oldu.

Başkan Yalçın'dan anlamlı nikah hatırası 2 bini aştı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan evlenen çiftlere nikah hediyesi kalem ve ‘bir yastıkta’ ifadesinin bulunduğu mini yastık 2 bin 618 oldu.

Başkan Yalçın iki yıl önce başlattığı uygulama ile dünya evine giren çiftlere, nikah günlerini unutturmayacak bir hediye takdim ediliyor. Günün hatırası olarak hediye edilen; çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde ‘bir yastıkta’ ifadeleri bulunan mini yastık büyük beğeni topluyor. Kutunun kapağında ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imzasıyla bir mesaj yer alıyor. Yeni evlenen çiftlere seslenen Başkan Yalçın, “Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum.” ifadelerine yer veriyor.

Hayatlarının en önemli imzalarını Talas Belediyesi Nikah Salonu’nda atan genç çiftler, mutluluklarını ifade ederken Başkan Yalçın’ın anlamlı hediyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İmzalarını attıkları kalemin kendilerine verilmesinin anlamlı bir yaklaşım olduğunu ifade eden çiftler, “Bir yastıkta kocamak” sözünü hatırlatan yastığın da ilginç ve aynı zamanda anlamlı bir hatıra olduğuna dikkat çekti.

Başkan Yalçın'dan anlamlı nikah hatırası 2 bini aştı
Başkan Yalçın'dan anlamlı nikah hatırası 2 bini aştı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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