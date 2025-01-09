Başkan Yalçın'dan Gazetecilere Teşekkür: 'Basın, Demokrasimizin Teminatıdır'

Başkan Yalçın, mesajında şunları ifade etti: "Basınımız, kamuoyunu bilgilendirmek gibi demokrasinin vazgeçilmez unsuru bir görevi ifa etmektedir. Bu görevi ifa eden tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."

Yalçın, gazetecilerin, milletin haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını doğru biçimde karşılamaya vesile olduklarını belirterek, demokratikleşme sürecine büyük katkı sunduklarını söyledi. "Zor şartlar ve imkânlar içinde milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsenmesinde de çok önemli bir görev ifa etmektedirler," diye ekledi.

Başkan Yalçın, yerel basının, şehirlerin kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ederek, basının milli konulara yapıcı ve sağduyulu yaklaşımının, demokrasimizin güçlenmesi açısından önemine dikkat çekti. "Basınımız, medya etik kuralları çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmesiyle millet şuurumuzun sağlamlığını temin etmektedir."

Mesajının sonunda, Yalçın, gazetecilerin büyük emek sarf ederek, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla mesleklerini sürdürdüklerini belirterek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, kendileri ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum," dedi.