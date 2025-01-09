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Şeyhi Odakır'dan Gazetecilere Övgü: 'Onların Sesi Oldular'

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için yayımladığı mesajında gazetecilerin emeklerini ve fedakarlıklarını övdü. Odakır, yaptığı açıklamada, basın mensuplarının kamuoyu oluşturmadaki kritik rollerine dikkat çekerek, demokratik toplumlar için vazgeçilmez olduklarını belirtti.

Şeyhi Odakır'dan Gazetecilere Övgü: 'Onların Sesi Oldular'

Odakır, mesajında şunları söyledi: "Gazetecilik, halkın gözü kulağı olma misyonunu taşıyan bir meslektir. Devletin ve kurumların faaliyetlerini takip eder, halk adına denetlerler. Çok sesli bir ortam yaratırlar ve demokrasiye katkı sağlarlar. Gazetecilerimiz, hangi mecrada çalışırlarsa çalışsınlar, basın meslek ilkelerine sadık kalarak objektif bir şekilde görev yaparlar. Bu fedakâr tutumları takdire şayandır."

Başkan Odakır, basının toplumun sesi olma görevini üstlendiğini vurgulayarak, şehrin ve vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yetkililere iletmede basının önemine dikkat çekti. "Basın olmadan olmaz," diyen Odakır, gazetecilerin yaptığı yapıcı eleştirilerin de vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Şeyhi Odakır, mesajının sonunda, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve şunları ekledi: "Gazetecilerimizin yayınlarında esnaf ve sanatkârlarımızın sesi oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Görevlerini yaparken vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan meslektaşlarımıza ise sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum."

Haber Merkezi

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