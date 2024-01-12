Başkan Yalçın'dan Talasgücü'ne moral

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyesyor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor’un Antalya’daki kampını ziyaret ederek moral verdi.

Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren ve 13 Ocak’ta Kayseri’ye dönecek olan Talasgücü Belediyespor’un kampını ziyaret eden Başkan Yalçın, teknik heyet, oyuncular ve yöneticilerle bir araya gelirken, aynı zamanda yeni transfer olan futbolcuların da imza törenine katıldı. Burada konuşan Teknik Direktör Halil Arslan, transfer edilen oyuncaları tanıttı. Arslan, Orduspor’dan kaleci Cihan Şentürk, 68 Aksaray Belediyespor’dan Cihan Aydın, Sakaryaspor’dan Yusuf Sefa Karakuzu, Silivrispor’dan Ertuğrul Yıldırım, Doğugücü’den Osman Buğra Uysal ve Arnavutköy Belediyespor’dan Hasan Türkyılmaz’ın takıma katıldığını söyledi. Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyesyor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın da yeni transferlerin hayırlı olmasını dileyerek; "Talasgücü Belediyespor iyi bir ekip. İyi bir anlayış içerisinde şimdiye kadar başarıdan başarıya koştu. Profesyonel lig olan TFF 3. Lig’de ilk yılımız. Burada hedefimiz şu an ligi ortalarda tamamlamak. Ondan sonra da hedef koyarız. Burada önemli olan bizim için centilmenlik. İkincisi de bilhassa kırsalda futbolu seven, yeteneği olan çocuklarımıza örnek olmak. Şu anda Talasgücü Belediyespor bünyesinde U14’ten U18’e kadar 450 öğrenci futbol eğitimi alıyor. O bakımdan buranın ayrı önemi ve güzelliği var. Yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bizim evladımızsınız. Sizden de aynı şekilde güzellikler bekliyoruz.” dedi. Konuşmaların ardından yeni transferler Başkan Yalçın ile birlikte sözleşmeye imzalarını attı. Ligin ilk yarısını topladığı 16 puanla 11. sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor’da Furkan İzin, Yusuf Efe Yaman, Akın Arıcan, Muhammed İbrahim Şahinkaya ve Mustafa Umut Mete ile yollar ayrıldı.

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da tamamlayacak olan sarı lacivertli takım, ikinci yarıya 21 Ocak’ta evinde oynayacağı Tarsus İdman Yurdu ile başlayacak.