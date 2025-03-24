Başkan Yalçın Gençlerle Espor'da Buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Genç Talas Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya gelerek hem sohbet etti hem de tecrübelerini paylaştı.

Başkan Yalçın Gençlerle Espor'da Buluştu

Türkiye’nin sabit arenalı tek merkezi olan Talas Belediyesi E-Spor Arena ve İnovasyon Merkezi’nde iftar sonrası gerçekleşen buluşmaya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, AK Parti Talas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Gün, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Kutay Altuntaş ile gençler katıldı.

“GELECEĞİMİZİN MİMARI GENÇLERİMİZ”

Gençlerin yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Yalçın, “İlçemiz Talas, gelişiyor, güzelleşiyor. Bir yandan sosyal donatıları ve yeşil alanları genişletiyoruz bir yandan içinde bulunduğumuz E Spor Arena ve İnovasyon Merkezi gibi gençliğimizin geleceğine ışık tutacak tesisler kazandırıyoruz. Buraların gerçek sahibi sizleri burada görmekten çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın program kapsamında belediye olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yanı sına gençleri geleceğe hazırlayacak konularda da bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Haber Merkezi

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