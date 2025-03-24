KOM ekipleri 105 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Kayseri'de KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram kaçak tütün, 30 şişe sahte alkol ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında ise 17 kişi yakalandı.

KOM ekipleri 105 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 105 kilogram kaçak tütün, bin 430 paket kaçak sigara, 11 bin 560 adet makaron, 30 şişe sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, aranan şahıslar kapsamında 17 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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