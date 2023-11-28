Başkan Yalçın'ın 'Genç Ofis' mesaisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehirdeki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer, hedef ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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  • 28.11.2023 12:26
  • Güncelleme: 28.11.2023 13:13
Başkan Yalçın'ın 'Genç Ofis' mesaisi
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehirdeki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer, hedef ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi kampüsü içindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Genç Ofis’te düzenlenen programda Başkan Yalçın, şehirdeki üniversitelerde faaliyet gösterin öğrenci kulüpleri temsilcileriyle buluştu.

Sıcak çay eşliğinde gençlerle bir araya gelen Başkan Yalçın, sohbet havasındaki toplantıda ilk olarak bir kulüp disiplinine dahil olmalarından ve böyle bir oluşum içerisinde bulunmalarından dolayı tebrik etti.

“Gözlerinizden öpüyorum”

Başkan Yalçın, “Burada bulunmak sizlerin sıradan bir araya gelmek anlamına gelmiyor. Bu kulüplerde bir sosyal sınıf oluşturuyorsunuz. Bu da eğitim hayatınız bittikten sonraki iş hayatınızda sosyal çevre oluşturacaktır. Dünyanın her tarafından lazım olan ama çok az bulunan bize mahsus bir güzellik. Ayrıca burada bulunmak Türkiye’nin ve dünyanın söz sahibi olmak üzere talibim demek. Bu toplantınızın anlamı aslında bu. O nedenle sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasında gençlere yönelik yapılan çalışmalardan da bahsederek başta 7/24 Kütüphane olmak üzere diğer eğitimdeki konuları da paylaştı. Gençler adına konuşan Mehmet Soykut da, Başkan Yalçın’a programa katıldığı için teşekkür ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantının sonunda Başkan Yalçın gençler birlikte haftada bir gün buluşma kararı alırken, toplantı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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İHA

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