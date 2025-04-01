Başkan Yalçın'ın vefat eden annesi defnedildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 84 yaşında vefat eden annesi Meliha Yalçın kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Başkan Yalçın'ın vefat eden annesi defnedildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın annesi Meliha Yalçın, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Meliha Yalçın’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yalçın’ın cenazesine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şavan Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe belediye başkanları, meslek oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Meliha Yalçın’ın cenazesi daha sonra Asri Mezarlıkta yer alan aile mezarlığına defnedildi.

Haber Merkezi

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