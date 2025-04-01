İl Jandarma Komutanı Dedebağı, trafik tedbirlerini yerinde kontrol etti

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı tarafından Ramazan Bayramı tatili süresince trafik ve araç yoğunluğunun arttığı Kayseri Tomarza Yolunda yoğunlaştırılmış olarak alınan trafik tedbirleri yerinde kontrol edildi. Yapılan trafik denetimi esnasında Jandarma personeli ile seyahat eden vatandaş ve yol kullanıcıları ile bayramlaşılarak “bir kural bir ömür, yolun sonu bayram olsun” mottosu ile sürücü ve yolcuların huzur ve güven ortamında bayram geçirmeleri temennisinde bulunuldu. Bu kapsamda sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanması hususunda bilgilendirme yapılarak çocuklara çeşitli hediye dağıtımı yapıldı.