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Başkan Yalçın Kış Çalışmalarını 'Koordinasyon Merkezi'nden Yönetti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, devam eden kar yağışıyla birlikte ilçede yürütülen çalışmaları Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nden yönetti.

Başkan Yalçın Kış Çalışmalarını 'Koordinasyon Merkezi'nden Yönetti

Başkan Yalçın, şehirde yeniden etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekiplerin koordinasyonunu sağlayan merkezdeki çalışmalara katıldı. 

Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterleri de gösteren kameraları tek tek izleyen Başkan Yalçın, sahadaki ekiplerle de canlı olarak iletişim kurarak yapılan çalışmaları denetledi.

Kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, ilçede ulaşımın aksamaması adına 90 kişiden oluşan ekiplerin 2 vardiya halinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “İlçemizdeki ana arterler ve kırsal mahallelerimizdeki kar yağışını, kurmuş olduğumuz kamera sistemi ile anlık olarak takip ediyoruz. Ekiplerimiz, yağış durumuna göre harekete geçiyor ve yolları anında açıyor. Şu anda ilçemizde kapalı bir yol yok. Kar yağışı sürdüğü müddetçe de aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

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