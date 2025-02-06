Kayseri'de 2025 Yılı Yatırım Zirvesi Gerçekleşti

Toplantıda, Kayseri'nin deprem dirençliliğini artırmaya yönelik projeler ve faaliyetler de ele alındı. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına yaklaşırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın kurulması gibi önemli adımlar attığı belirtildi. Şehirdeki yerleşim alanlarının incelenmesi amacıyla 1856 sondaj ve 40 hendek çalışması yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 35 bin hektar alanın detaylı bir şekilde değerlendirildiği ve raporlanma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı araştırmalar arasında yer alan 'Erciyes Stratovolkanı ve Erciyes Çek-Ayır Havzasında ki Aktif Tektonik İlişkisinin Çok Disiplinli Araştırılması' projesini hayata geçiriyor. Bu proje, Kayseri'yi doğrudan etkileyebilecek risklerin bilimsel olarak tespit edilmesine katkı sağlayacak.

Bunun yanı sıra, Kayseri Jeoloji Bilgi Sistemi adlı yazılımın yüzde 70 seviyesinde tamamlandığı ve sistemin sismik ve jeolojik verileri bir arada topladığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi projesinin de başlatıldığı ve afet yönetiminde önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Eğitim alanında da önemli çalışmalar yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okullarda afet farkındalığı ve psikolojik sağlamlık konularında eğitimler düzenleyerek 9 binden fazla öğrenciye ulaştı. Ayrıca, arama kurtarma tatbikatları yapılarak belediye personeli ve ilgili kurumların olası afet durumlarına hazırlıklı hale getirildiği belirtildi.

Kentsel dönüşüm alanında da önemli çalışmalara imza atıldı. Toplamda 110 hektar alanda dönüşüm projeleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 325 hektar rezerv yapı alanı oluşturdu. Bu çalışmalar, Kayseri'yi depremlere daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, gece gündüz demeden Kayseri için çalışmaya devam ettiği ve yapılan yatırımların ülke genelinde takdir topladığı ifade edildi.