Başkan Yalçın şehit yakınları ve gazilerin duasıyla seçime çalışmalarına start verdi

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, adaylığının açıklanmasının ardından seçim startını şehit yakınları ve gaziler buluşmasıyla verdi.

Programa AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ve dernek üyeleri ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve dernek üyeleri katıldı.

Gezegen Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekli programla şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, başarılı bir 5 yılı geride bıraktıklarını belirterek, bir kez daha yeni dönem için ailelerden desteklerini istedi.

“Ne yaparsak yapalım hakkınız ödenmez”

Program başlangıcında kürsüye gelerek konuşma yapan Başkan Yalçın, “Ne yaparsak yapalım şehidimizin ve gazimizin hakkını ödeyemeyiz. Yaptıklarımız, bir damla kanın karşılığı bile olamaz. Büyük devlet olmak, büyük millet olmak şehit vermekle oluyor bunu da biliyoruz. Siz, şehit anne-babası olarak sadece onların değil bu milletin de anne ve babası oldunuz. Biz askerimizi gönderirken ellerine kına yakarız, herhalde dünya üzerinde evladını askere, şehit olmaya gönderirken bu kadar şenlenen başka bir millet de yoktur” dedi.

“Biz, sizin ne kadar yanınızdaysak kendimizi o kadar mutlu ve şanslı sayıyoruz” ifadeleriyle konuşmasına devam eden Başkan Yalçın, şunları söyledi:

“Dün aday tanıtım toplantısı oldu, artık önümüzde bir yerel seçimler var. Herkes için, memleketimiz ve Talasımız için hayırlı olsun. Ben de Cumhur ittifakının adayı olarak gösterildim. Sizlerin sayesinde, Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızda olmaya gayret ettik. Cumhur ittifakı sizi en iyi anlayan biziz. Onun için, bizim bu toplantıyı düzenlemedeki niyetimiz, seçim yarışına başlamadan önce şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve onların emanetlerinin dualarını alarak bu yarışa başlamak istedik. Siz de buraya kadar teşrif ettiniz. Devletin ve milletin hassasiyetlerini bilen bu kadrolara yeniden görev verirseniz, sizlerin ağrılığını hissederek görev yapmak isteriz.”

Başkan Yalçın’dan gazi ve şehit yakınlarına müjde

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi”ne ve bir süre önce basılarak dağıtımı yapılan “Kayseri- Girne Hattı” kitabına değinen Başkan Yalçın, şehit yakınları ve gazilere bir de müjde verdi. Çanakkale’de bulunan siperlerin olduğu bölgede 2 pansiyonu da oraya gidenler için hizmete aldıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Çanakkale’de siperlerin içerisinde yer alan bölgede 2 ayrı pansiyon tespit ettik ve orada sizleri ağırlayacağız” diye konuştu.

“Başkan Yalçın, ne kadar doğru bir aday olduğu bir kez daha gösterdi”

Daha sonra kürsüye gelerek konuşan AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, “Başkan Yalçın, aday gösterildikten sonra seçim startını şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek vermek istediğini söylediğinde, kendisinin aday gösterilerek ne kadar doğru bir karar verildiğini bir kez daha göstermiş oldu. Allah razı olsun. Başkanımızın en büyük desteği, sizin duanız, Allah’ın yardımı ve vereceğiniz destektir” şeklinde konuştu.

Başkan Kiraz’ın ardından kürsüye gelen MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç da, “Başkan Yalçın, yeniden aday gösterildi. Bizler de Cumhur ittifakının bir kanadı olarak Başkan Yalçın’ın her zaman yanındayız. Çalışmalarına şehit yakınları ve gazilerle başlaması da bizi ayrıca mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Başkan Yalçın her zaman yanımızda oldu”

Başkan Saraç’ın ardından salondakilere hitap eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, “Bizi bir araya getirerek, çıkmış olduğu bu kutlu yolda şehit aileleri ve gazilerimizin duası alarak başlaması bizleri çok mutlu etti. Başkan bey, her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında oldu, bizleri yalnız bırakmadı. Çıkmış olduğu bu kutlu yolda kendilerine başarılar diliyorum. Şehit aileleri ve gaziler olarak yanındayız” dedi.

Son arak konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ise şunları söyledi: “Sayın Mustafa Yalçın Başkanımız, büyükşehirde görev yaptığı günden beri hiçbir zaman bizi geri çevirmedi ve ‘Gaziler ve şehit aileleri bizim başımızın tacı’ dedi. Allah, çıktığı yolda muvaffak eylesin.”