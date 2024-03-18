Başkan Yalçın Süleymanlılı öğrencilerin Çanakkale Tiyatrosu'nu izledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın Süleymanlı Mahallesi'ndeki Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Anadolu Toprağında Dirilen Destan' adlı konferans ve tiyatro oyununu izledi.

Başkan Yalçın Süleymanlılı öğrencilerin Çanakkale Tiyatrosu'nu izledi
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın Süleymanlı Mahallesi’ndeki Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ’Anadolu Toprağında Dirilen Destan’ adlı konferans ve tiyatro oyununu izledi.

Okulun konferans salonundaki gerçekleştirilen programa AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve meclis üyeleri katıldı. Erciyes Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin anlatımıyla öğrenciler tarafından sergilenin ’Anadolu Toprağında Dirilen Destan’ konferans ve tiyatrosu, protokol tarafından tam not aldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programa ilişkin yaptığı paylaşımda; "AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy, İlçe Başkanımız Mustafa Kiraz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Elmalı ve meclis üyelerimizle birlikte Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk ÇPAL’nin düzenlediği, değerli hocamız Ahmet Nedim Kilci’nin anlatımıyla ‘Anadolu Toprağında Dirilen Destan’ adlı konferans ve tiyatroyu izledik. Bu anlamlı programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın Süleymanlılı öğrencilerin Çanakkale Tiyatrosu'nu izledi
Başkan Yalçın Süleymanlılı öğrencilerin Çanakkale Tiyatrosu'nu izledi
Başkan Yalçın Süleymanlılı öğrencilerin Çanakkale Tiyatrosu'nu izledi
Başkan Yalçın Süleymanlılı öğrencilerin Çanakkale Tiyatrosu'nu izledi
Başkan Yalçın Süleymanlılı öğrencilerin Çanakkale Tiyatrosu'nu izledi
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı
Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı
Talas'ta bu hafta 3 önemli açılış ve temel atma
Talas'ta bu hafta 3 önemli açılış ve temel atma
Tomarza Dadaloğlu Eski Belediye Başkanı Ercivan vefat etti
Tomarza Dadaloğlu Eski Belediye Başkanı Ercivan vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Kayseri'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Kayseri'de
İsmail Özdemir, yeniden MYK listesinde
İsmail Özdemir, yeniden MYK listesinde
4 bin 500 kilometre yürüyen Mohamed'in hedefi 'Kabe'
4 bin 500 kilometre yürüyen Mohamed'in hedefi 'Kabe'