Büyüksimitci: 'Suriyeliler gidince batacaksak bugün gitsinler batalım'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Hiç kimse sayısal konuşmadığı için Suriyeliler giderse burası batacakmış. Öyleyse bugün gitsinler bugün batar. Böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Büyüksimitci; ihracat rakamlarına bakıldığında bir iyileşme söz konusu olduğunu ifade ederek; "İhracat rakamlarına baktığımızda iyileşmeye başladı gibi. Ama geçtiğimiz yılın başında da söyledik, Hazine ve Maliye Bakanımız da söylüyor biraz zorlaşacak. Onun için işadamı dediğin çözüm üretir. Yeni pazarlar, yeni ürünlere gayret gösterir. Şuanda da bütün sanayicilerimiz hızlıca onu yapmaya çalışıyor. Çok şükür şuan itibariyle büyük bir sıkıntı yok ama yılın ortasında bakan maliye politikalarıyla ilgili bir sıkılaşmadan bahsediyor. Bu sıkılaşmadan herkes nasibini alır eğer hazırlık yapmazsak" dedi.

"Mutlaka Suriyelilerle ilgili seçimden sonra çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum"

Suriye uyruklu insanların belli işlere katkısı olabileceğini ancak ’giderlerse batar’ anlayışının söz konusu olmadığını belirten Büyüksimitci; "Hiç kimse sayısal konuşmadığı için Suriyeliler giderse burası batacakmış. Öyleyse bugün gitsinler bugün batalım. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet, belli şeylere katkıları vardır ama ilk 1000 şirketlerimize baktığımızda 37 şirketimiz var. Bize asıl ciroyu, istihdamı yapan firmalar kayıtlı çalıştırır, bunlarda kayıtsız ve herhangi bir çalışan olmaz. Bunlar sırf siyaseten söylenmiş geliyor bana. Belli işlere katkısı olabilir. Suriyeli veya yabancı çalıştırmakla ilgili devletin bir politikası olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu çok yanlış anlaşılmaya da müsait. Bu kısır döngüyü kırmamız lazım. Mutlaka bununla ilgili seçimden sonra çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Lüzumsuz, gereksiz insanları buraya getirelim demiyoruz ama çoban ihtiyacı varsa çoban, kaynakçı ihtiyacı varsa kaynakçı gibi özel yetişmiş inanlar diyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayi anlamında çok iyi yerde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyüksimitci; "Uzay, havacılık ve savunma sanayi aslında bir ülkenin teknoloji seviyesi orada. Sadece hazır ürünleri alıp monte ediyorsanız orta teknoloji grubundasınız ama kendi uçağınızı, İHA’nızı, SİHA’nızı yapıyorsanız yüksek teknolojik ürün yapıyorsunuz demektir. Türkiye’nin geldiği yer çok şükür kendi imkanlarıyla bu ülkeyi savunmak için her şeyi üretebilecek halde. Bu da çok büyük bir irade ve uzun zaman çabalamakla alakalı. Bu millet dünyanın en asil milleti ve bu milletin yapamayacağı yok. Geçmişte yaptıkları belli, gelecekte de inşallah yapacakları belli. Dolayısıyla bir özgüven kazandık. Özgüveni kazandıkça da teknolojik olarak ne yapabileceğimizi anladık. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin yüksek teknoloji ürün üreten birçok yerde Türkleri görürsünüz. Savunma sanayi anlamında çok iyi yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de üretilmeyen neyi üretebiliriz dedik"

Milli Muharip Uçağı KAAN ve Altay tankının parçalarının Kayseri’de üretildiğini de dile getiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Kayseri’de bizim ve Ticaret Odası’nın öncülüğünde yaptığımız çalışmalar var. Ana düşüncemiz; ’Türkiye’de üretilmeyen neyi üretiriz’? KİM Teknoloji çok şükür Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın resmi tedarikçilerinden. KAAN’ın Türkiye’de üretilmeyen çok özel bir fren sistemi var, onlar yapılacak. Milli tank projemiz Altay’ın zırhları ile ilgili şuanda sözleşmeler imzalandı, inşallah onların da üretimine başladık" diye konuştu.