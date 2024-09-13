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  • Başkasının kimlik numarasıyla polisi kadıramadı: Yakayı ele verdi

Başkasının kimlik numarasıyla polisi kadıramadı: Yakayı ele verdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda başkasının kimlik numarasını vererek kaçmaya çalışan ve 5 ayrı suç ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi.

Başkasının kimlik numarasıyla polisi kadıramadı: Yakayı ele verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda başkasının kimlik numarasını vererek kaçmaya çalışan ve 5 ayrı suç ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde denetimde durdurulan N.C. (56) başka birinin kimlik numarasını vererek kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sistem üzerindeki fotoğraf ile araç kullanan sürücünün uyuşmaması üzerine şahsın parmak izi ile tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda şahsın 5 ayrı suçtan aranması ve 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan N.C. olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan N.C. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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