Turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan TRAVELEXPO ANKARA 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 14-17 Kasım 2024 tarihleri arasında ATO Congresium’da kapılarını açacak.

TRAVELEXPO ANKARA, turizm sektörü profesyonellerini bir araya getirerek işbirliklerini güçlendirmek, yeni fırsatlar yaratmak ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek için önemli bir platform olacak.

Ülkemizin turistik potansiyelinin değerlendirileceği ve tanıtılacağı fuarda özellikle Destinasyon Turizmi, Sağlık Turizmi, Eğitim Turizmi, Kültür Turizm gibi başlıklar öne çıkıyor.

Uluslararası turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan fuara, Güney Amerika, Avrupa, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinden çok sayıda ülke katılıyor.Başkentteki Travelexpo Fuarı’na Kayseri’den 3 kurum katılıyor

TRAVELEXPO ANKARA 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kayseri Belediyesi ve ERCİYES A.Ş. de katılıyor.

Turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan TRAVELEXPO ANKARA 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 14-17 Kasım 2024 tarihleri arasında ATO Congresium’da kapılarını açacak.

TRAVELEXPO ANKARA, turizm sektörü profesyonellerini bir araya getirerek işbirliklerini güçlendirmek, yeni fırsatlar yaratmak ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek için önemli bir platform olacak.

Ülkemizin turistik potansiyelinin değerlendirileceği ve tanıtılacağı fuarda özellikle Destinasyon Turizmi, Sağlık Turizmi, Eğitim Turizmi, Kültür Turizm gibi başlıklar öne çıkıyor.

Uluslararası turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan fuara, Güney Amerika, Avrupa, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinden çok sayıda ülke katılıyor.