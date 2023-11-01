Başsavcı Korkmaz, Hukuk öğrencilerine konferans verdi
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi öğrencilerine konferans verdi.
- 01.11.2023 17:46
- Güncelleme: 02.11.2023 12:22
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi öğrencilerine konferans verdi.
Kayseri Adalet Sarayı’nda bulunan konferans salonunda düzenlenen programda Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ERÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine hukuk alanına ilişkin konferans verdi.
Düzenlenen konferansın sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile öğrenciler fotoğraf çekildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN