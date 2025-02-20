Başsavcı vekilinin eşi ve iş insanı oğlu rüşvetten tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Yahyalı'da yaşanan bir bıçaklı saldırı olayına karışan şüphelilerin serbest bırakılması için Başsavcı vekilinin eşi S.E.'nin iş insanlarından rüşvet talep ettiği iddia edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Yahyalı'dan Develi Adliyesi'ne sevk edildi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından S.E. ve O.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, rüşvet olayına karışan kişilere yönelik soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü belirtti. Kamu görevlilerinin adalet sistemini suistimal etmesine karşı sıfır tolerans politikası izlendiği vurgulanarak, halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği ifade edildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Bu olay, adalet sisteminin suistimal edilmesine karşı sıfır tolerans politikasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, halkın güvenliği için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini vurguladı.