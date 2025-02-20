  • Haberler
  • Gündem
  • Genç Kitap Kurtları, TÜGVA'nın Yarışmasıyla Sahneye Çıkıyor!

Genç Kitap Kurtları, TÜGVA'nın Yarışmasıyla Sahneye Çıkıyor!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın sınavı, 23 Şubat Pazar günü saat 11.00'de gerçekleşecek.

Genç Kitap Kurtları, TÜGVA'nın Yarışmasıyla Sahneye Çıkıyor!

81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan bu büyük sınav için Kayseri’de de sınav yerleri belirlendi.

Kayseri'de yarışmaya katılacak olan öğrenciler, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi (B Blok), Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Soysaraç Ortaokulu, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu, Şehit Aziz Özkan Ortaokulu, Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Develi Ahmed Islamoğlu İmam Hatip Lisesi, Hacılar Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Bünyan Namık Kemal Ortaokulu'nda sınav heyecanını yaşayacaklar.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine https://sinavbelge.tugva.org adresinden ulaşabilecekler. Kitap okuma sevgisini ve alışkanlığını artırmayı hedefleyen bu yarışma, gençlerin bilgiye ve başarıya olan tutkularını pekiştirecek.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de silah kaçakçılığına geçit yok
Kayseri’de silah kaçakçılığına geçit yok
CHP'li Ünalmış: 'Hayırdır Başkan, neden rahatsız oldun?'
CHP’li Ünalmış: “Hayırdır Başkan, neden rahatsız oldun?”
Türker, 'Enflasyon düştü kavramı geçerli değil, fiyatların düşüp düşmediği önemli'
Türker, “Enflasyon düştü kavramı geçerli değil, fiyatların düşüp düşmediği önemli”
Kayseri'de aranan iki şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi
Kayseri'de aranan iki şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi
'Kira sözleşmelerinin yazılı olması zorunlu değil'
"Kira sözleşmelerinin yazılı olması zorunlu değil"
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir: 'Siyasi manipülasyonlara geçit vermeyeceğiz'
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir: "Siyasi manipülasyonlara geçit vermeyeceğiz"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!