Genç Kitap Kurtları, TÜGVA'nın Yarışmasıyla Sahneye Çıkıyor!

81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan bu büyük sınav için Kayseri’de de sınav yerleri belirlendi.

Kayseri'de yarışmaya katılacak olan öğrenciler, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi (B Blok), Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Soysaraç Ortaokulu, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu, Şehit Aziz Özkan Ortaokulu, Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Develi Ahmed Islamoğlu İmam Hatip Lisesi, Hacılar Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Bünyan Namık Kemal Ortaokulu'nda sınav heyecanını yaşayacaklar.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine https://sinavbelge.tugva.org adresinden ulaşabilecekler. Kitap okuma sevgisini ve alışkanlığını artırmayı hedefleyen bu yarışma, gençlerin bilgiye ve başarıya olan tutkularını pekiştirecek.