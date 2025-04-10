Battalgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Proje dahilinde, toplam 23 bloktan 10 bloğun kaba ve ince inşaatı tamamlanmış durumda. Eski binaların yerine inşa edilen yeni yapılarla mahallenin görünümündeki iyileşmelerle birlikte yaşam kalitesi de artıyor.

Ayrıca, sadece konutların yenilenmesi değil, mahalledeki sosyal yaşam alanları, parklar, spor ve eğitim tesisleri gibi ihtiyaç duyulan hizmetlerin de sunulması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile elektrik, su, doğalgaz ve internet gibi altyapı sistemleri de yenilenecek, bu sayede mahallede ekonomik yaşamın canlanması sağlanacak.

Yeni konut projeleri, bölgedeki esnaf için de yeni fırsatlar sunacak. Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi Küçükali 2. etap çalışmalarını bu yıl içerisinde tamamlamayı ve teslim etmeyi planlıyor.

Yapılan imar ve kentleşme çalışmaları ile Melikgazi’nin modern yüzünü inşa etmek için kararlılıkla ilerleniyor.