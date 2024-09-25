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Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ihalesi düzenlenecek

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında 1 Blok 36 daire ve 4 dükkandan oluşan bir ihale düzenliyor.

Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ihalesi düzenlenecek
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında 1 Blok 36 daire ve 4 dükkandan oluşan bir ihale düzenliyor.

Kat karşılığı düzenlenecek olan ihale 9 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak olup Melikgazi Belediyesi’nde gerçekleşecek. Melikgazi’nin yaşam standartlarını yükselten ve ilçeye yeni bir soluk getiren kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hizmet tutkumuz ve çalışma disiplinimizle her gün daha iyi bir Melikgazi’ye adım atıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz sayesinde ilçemize yeni bir vizyon kazandırarak yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Eski ve konforsuz dairelerin yerini alacak modern konutlar inşa ederek hem estetik hem de fonksiyonel yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız, sadece binaların yenilenmesiyle sınırlı kalmayıp, sosyal alanların artırılması, yeşil alanların genişletilmesi ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesi gibi önemli unsurları da kapsamaktadır. Amacımız, Melikgazi’yi insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir yaşam alanı haline getirmektir. Bu bağlamda, halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak projelerimizi şekillendiriyoruz. Şu anda ilçemizin 6 farklı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürmektedir. Battalgazi Mahallemizde 1 Blok 36 daire ve 4 dükkandan oluşan bir ihale düzenliyoruz. Düzenleyeceğimiz ihalemiz 9 Ekim Çarşamba günü 14.00’te gerçekleşecek. Melikgazi’mize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sürdürülen çalışmalarımızla Melikgazi’yi en güzel noktalara taşımaya kararlıyız” dedi.

Haber Merkezi
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