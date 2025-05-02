Bayazıt Ailesinden Vefat Eden Evlatları İçin Anlamlı Hayır: Perşembe Yemek Bedeli İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Bir dönem İmeks Ltd. Şti’nin sahibi, şimdi ise Spor A.Ş. bünyesinde Spor Kulüpleri Müdürü olarak görev yapan Murat Yıldırım Bayazıt’ın vefatı, ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu. Bayazıt ailesi, merhum evlatları için 1 Mayıs Perşembe günü hatim duası düzenleyeceklerini duyurdu. Aile tarafından yapılan açıklamada, duaların en kıymetli armağan olduğu vurgulanırken, yemek bedelinin Gazze başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.

Hatim duası, Kıranardı Bağ Evi’nde gerçekleşirken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve şehir protokolünden birçok isim, aileye taziyelerini iletti. Başkan Büyükkılıç, ailenin hayır kararını destekleyerek, mazlumlara yapılan bağışın ümmetin birlik ve rahmet vesilesi olmasını diledi.

Merhumun aziz hatırasına yapılan bu anlamlı jest, vefat edenin hayrına ve ihtiyaç sahiplerinin yararına dönüştü. Aile, tüm sevenlerini ve dostlarını dualarıyla yanlarında olmaya davet etti.