Bayram öncesi Kayseri Otogarında sakinlik

Ramazan Bayramı’na son 1 gün kaldı ancak ulaşımda geçen yıllara göre yoğunluk görülmedi. Otogar esnafı Mustafa Karakuş, vatandaşların bilet almakta geciktiğini veya alamadığını belirterek, “Bu bayram öncesi yoğunluklarda artış gözlemleyemedik. Bunun sebebini de bayram tatilinin 9 gün olacağının geç açıklanmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bilet almakta geciktiler ya da alamadılar. Çok fazla olmasa da bir yoğunluk söz konusu tabi ki. Yoğunluğu genelde öğrenciler oluşturdu. Onun dışında burada çalışan gurbetçi diye tabir ettiğimiz insanlar var. Bilet fiyatlarında artış söz konusu olmadı yani bundan 2-3 yıl önceki fiyatlar hala geçerli. Kayseri-Ankara, Kayseri- Adana; Doğu için Kayseri'den Kahramanmaraş’a, Gaziantep’e biletleri 400-500 lira olarak satılıyor. Genelde yolcularımız internet ortamından bilet alıyor ve baktıklarında biletlerin dolu olduğunu görüyorlar. Oysaki şubemize ulaştıklarında araçlarımızda yer var. Bizlere telefon ile de ulaşabilirler” diye konuştu.