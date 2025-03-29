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Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı: Yukarıları hak eden bir takımız

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı maçtan önce takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada, 'Yukarıları hakeden bir takımız. Bu maçı alacağız' derken müsabaka sonrası ise yaptığı paylaşımda galibiyetle alakalı olarak 'taraftarımıza armağan olsun' dedi.

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı: Yukarıları hak eden bir takımız

Kayserispr dün sahasında Hatayspor’u 5-0’lık skorla yendi. Ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Kayserispor’da kaptan Gökhan Sazdağı maçtan önce soyunma odasında, “Hocalarımız geldiğinde kötü durumdaydık. Şu an herkesin yüzünden mutluluk akıyor. Her şeyi avcumuzun içine aldık. Bizim elimizde. Ben arkaya bakmak istemiyorum. Biz önü, yukarıları hak eden bir takımız. Bu maçı alacağız. 3’de 3, 4’de 4ne gerekiyorsa başaracağız” dedi.  Kayserispor müsabakayı 5-0’lık skorla kazandı. Sarı kırmızılı takımın deneyimli kaptanı galibiyet sonrası, “Çok güzel bir galibiyet. 90 dakika boyunca susmayan taraftarımıza armağan olsun” paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi

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