Bayram öncesi şehit aileleri soluğu şehitlikte aldı
Kayseri'de Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları ve il protokolü, şehitliği ziyaret ederek dua etti.
Kayseri’de Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları ve il protokolü, şehitliği ziyaret ederek dua etti.
Kartal Şehitliği’ne erken saatlerden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. Şehit yakınları şehitlerin bayraklarla donatılan mezarları başında dua etti. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından şehit mezarlarına çiçekler bırakılarak, gül suyu döküldü.
Öte yandan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube’since de şehitlikte anma programı düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dernek Başkanı Ali Yavuz ile birlikte askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.