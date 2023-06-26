Bayram yaklaştı pazarlıklar kızıştı

Kayseri’de; Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarında kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurban Bayramı’na günler kala Kocasinan ilçesinde bulunan Bülbülpınarı Kurban Pazarı’nda sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Kurban almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasında kurban pazarlıkları artarken 25 yıldır besicilik yapan Şeref Öner, "Fiyatlar son günlerde normal fiyatların biraz altına düştü. İnsanlar biraz da son gün almak istiyor. Alıcı ve satıcı için de zorlaştı. Biz de vatandaşımızın normal şartlarda kurban kesmesi için elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bir kurban ibadeti, bu ibadetin yerine gelmesi lazım. Bizim de fedakarlık yapmamız lazım. En güzel şekilde gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Son pazarlıklar biraz daha sert geçiyor. Alıcı biraz daha aşağı almak istiyor. Satıcı da maaliyetlerden dolayı aşağı vermek istemiyor. Gereken ne ise kurtarır şekilde malımızı satıyoruz" dedi.

815 kiloluk dana 125 bin TL’ye alıcısını bekliyor

Bir başka besici Selim Tekin, "815 kilo karkası var. Fiyatına 125 bin TL diyoruz ama 115 bin TL’ye vereceğiz" dedi.