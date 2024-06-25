'Bayramda da acılar dinmedi'

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, yaptığı basın açıklamasında şu konulara değindi.

'İçinde Kurban Bayramının da olduğu son bir ayda insanlığı, Ülkemizi ve İslam dünyasını ilgilendiren acı ve üzüntü verici olaylar yaşanmaya devam etti.

Bunlar içinde,Bayramda da devam eden İsrail’in Gazze soykırımında ne yazıkki her gün kadın erkek, genç yaşlı, bir çok insan hayatını kaybetmeye devam etti ediyor.

Bayram tatilinde karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaşımız hayatını kaybetmiş binlerce vatandaşımız da yaralanmıştır.

Diyarbakır ve Mardin illeri sınırları içinde meydana gelen anız yangınında 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş Binin üzerinde küçük ve büyükbaş hayvan ile yaban hayvan telef olmuş, 10 bin dönüme yakın ekili alan zarar görmüştür.

Tacikistan’da devlet başkanı İmam Ali Rahmanavun yayınladığı kararname ile ülkede Müslüman kadınların başörtüsü takmaları yasaklanarak, din ve inanç hürriyeti ne yasaklama getirilmiş insanlık hakları ayaklar altına alınmıştır.

Kurban bayramı münasebetiyle İHH, Diyanet vakfı, Kızılay, İddef, iyilikder, Şefkat Sos. Yrd. Derneği, insan vakfı, Hasene Vakfı, Ribat Vakfı, Hayrat vakfı, Verenel İnsani yardım derneği ve diğer yardım kuruluşları yurtiçinde ve yurtdışında milyonlarca insana kurban yardımı ulaştırarak, insanlık adına gurur verici hayır çalışmasına imza atmışlardır.

Yurdun dört bir yanında meydana gelenyangınlarda onbinlerce dekar Orman zarar görmüş çok büyük maddi ve manevi kayıp yaşanmıştır.

Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak;

Mübarek kurban bayramında zulüm ve soykırıma devam eden İsrail ve destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Gazze ve Filistin de hayatını kaybeden Müslümanlara Allah’tan Rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bayram tatilinde trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Diyarbakır ve Mardin illerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar, bölge halkına baş sağlığı diliyoruz. Yangın olayının titizlikle soruşturulak varsa ihmali olanların adalete teslim edilmesini bekliyoruz.

Tacikistan’da uygulanmaya konan başörtüsü yasa uygulamasına, insan hakları ve inanç hürriyeti adına asla kabul edilemez buluyor, Tacikistan Hükümeti’nin bu yanlış ve çağdışı kararından Vazgeçmeye davet ediyoruz.

Kurban bayramı boyunca yurtiçinde ve dünyanın bir çok coğrafyasında milyonlarca insana kurban yardım ulaştıran iyilik elçimiz hayır kurumlarımızı, insanlık adına tebrik ediyor hayırınız daim olsun diyoruz'