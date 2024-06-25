Hamas lideri Haniye'nin acı kaybı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Şati Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Şati Mülteci Kampı’nda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ailesinin bulunduğu bir eve saldırı gerçekleştirdi. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, saldırı sonucu İsmail Haniye’nin 57 yaşındaki kız kardeşi Zahr Haniye ve 10 yakının hayatını kaybettiğini belirtti. Sivil savunma ekiplerinin cansız bedenleri Al-Ahli Hastanesi’ne götürdüğünü aktaran Basal, saldırıda yaralananlar olduğunu da ifade etti.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Nisan sayından 3 oğlu ve 4 torunu öldürülmüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu ise İsrail ordusunun Nisan ayında Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Haniye, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana ailesinden yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü ifade etmişti.