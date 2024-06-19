Bayramda evinde ölü bulundu

Kayseri'de 57 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.

Bayramda evinde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 57 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak üzerinde bulunan Gül Apartmanı’nda ikamet eden A.G.(57) ailesi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede A.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından A.G.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayramda evinde ölü bulundu
Bayramda evinde ölü bulundu
Bayramda evinde ölü bulundu
Bayramda evinde ölü bulundu
Bayramda evinde ölü bulundu
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Büyük Şehir Bülteni 60.sayıya ulaştı
Büyük Şehir Bülteni 60.sayıya ulaştı
İki aracın karıştığı kazada otomobil kanala düştü
İki aracın karıştığı kazada otomobil kanala düştü
İlim Hikmet Vakfı mesupları bayramda bir araya geldi
İlim Hikmet Vakfı mesupları bayramda bir araya geldi
Bir hafta bir yazar: Mustafa İBAKORKMAZ
Bir hafta bir yazar: Mustafa İBAKORKMAZ
Millet Bahçesi'nde bayram yoğunluğu
Millet Bahçesi'nde bayram yoğunluğu
Tüp deposunda korkutan yangın
Tüp deposunda korkutan yangın