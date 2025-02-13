Bayramhacı'da Sağlık ve Turizm İçin ilk adımlar atıldı

Proje toplantısında, Bayramhacı'nın eşsiz termal su kaynaklarının Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırılması için yapılacak çalışmaların fizibilite süreci ele alındı. Toplantılarda, bölgedeki yatırımların planlanması ve hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kapadokya’nın bir parçası olan ve Kayseri’den giriş kapısı konumunda bulunan Bayramhacı’nın turizm potansiyelini canlandırmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Yapılacak fizibilite çalışmalarıyla, Bayramhacı’nın jeotermal kaynakları ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Özellikle şifalı sularla bir kaplıca merkezi oluşturulması hedefleniyor.

Projenin ilk toplantısına katılan yetkililer, fizibilite çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, Bayramhacı’nın uluslararası alanda da tanınan bir sağlık ve turizm merkezi haline geleceğini belirtti.