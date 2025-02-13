Kültepe kazılarında 'Vasiyet' kavramının izlerine ulaşıldı

Anadolu tarihinin başladığı yer olarak bilinen Kültepe’de, arkeolojik bulgu ve belgeler gün ışığına çıkarılırken, bu bölgedeki kazılar 76. yılı geride bıraktı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, günümüzden 4 bin yıl önce 'vasiyet' ve 'miras' kavramlarının bulunduğunu, kişilerin öldükten sonra eş ve çocuklarının geleceğini garanti altına almak için yazılı belgeler bıraktığını belirtti.

Kulakoğlu, Kültepe tabletlerinin Eski Çağ dünyası için dünyanın en büyük özel arşivlerinden birini sağladığını ifade ederek, bu belgeler arasında ticari kayıtların yanı sıra medeni hukukla ilgili bilgilerin de yer aldığını söyledi. Örneğin, evlilik kontratlarının ve olası boşanmalara karşı cezai şartların kayıt altına alındığı tabletler, o dönemde de vasiyet ve miras kavramlarının yaygın olduğunu gösteriyor.

Kadınların mirasçı olarak malın yüzde 50’sini aldığına dikkat çeken Kulakoğlu, bu durumun Kültepe tabletlerini özel kılan medeni yaşamda kadının başrol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Kulakoğlu, "Modern dünyada yeni uygulanan vasiyet kavramının 4 bin yıl önce Anadolu’da var olduğunu görmek, o dönemin insanların gelecek nesillerin yaşamlarını garanti altına almak için çaba gösterdiklerini ortaya koyuyor" dedi.