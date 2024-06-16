Bayramın ilk gününde 852 trafik kazası oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününün bilançosu belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımına göre ilk 24 saatte 852 trafik kazası meydana geldi.

Bayramın ilk gününde 852 trafik kazası oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran Cumartesi gününde 24 saatlik sürede gerçekleştirilen denetimleri ve meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre bayram tatilinin ilk gününde 407 bin 731 araca denetim yapılırken, 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi gerçekleştirildi. 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Ayrıca bayram tatilinin ilk gününde yaşanan trafik kazalarının da bilançosu belli oldu. Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre bayram tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldi, 5 kişi hayatını kaybederken bin 421 kişi ise yaralandı. 

Bakan Ali Yerlikaya paylaşımında, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için yolun sonu bayram olsun” dedi.

Haber Merkezi

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