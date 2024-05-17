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  • Bazanın altından yakalanan cezaevi firarisinin kapıya astığı ilginç not

Bazanın altından yakalanan cezaevi firarisinin kapıya astığı ilginç not

Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kapısında Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz notu bulunan odadaki bazanın altında saklanırken yakalandı.

Bazanın altından yakalanan cezaevi firarisinin kapıya astığı ilginç not
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odadaki bazanın altında saklanırken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.’nın (25) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.

Bazanın altından yakalanan cezaevi firarisinin kapıya astığı ilginç not
Bazanın altından yakalanan cezaevi firarisinin kapıya astığı ilginç not
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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