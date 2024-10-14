BBP'li Satılmış,: 'İstifa söz konusu değil, görev değişimi yapıldı'

BBP Kayseri İl Başkanı olarak görev yapan Erkan Demirci, 10.10.2024 tarihinde alınan kararla görevinden alındı ve yerine BBP MKYK Üyesi Murat Kelek atandı. Demirci’nin istifa ettiği yönünde çıkan haberlere karşılık açıklama yapan Hakan Satılmış, "Büyük Birlik Partimizin 10.10.2024 tarihine kadar Kayseri İl Başkanlığı görevini yürüten Erkan Demirci, belirtilen tarihte kendisine teşekkür edilerek resmi olarak görevden alınmış olup, 11.10.2024 tarihinde MKYK üyemiz Murat Kelek il başkanlığı görevine atanmıştır. Söz konusu görev değişimi 12.11.2024 tarihinde İl Başkanları toplantısı sonrası taraflara tebliğ edilmiş ve 15 Ekim’de görev devir-teslim programı yapılması hususunda mutabık kalınmıştır. Bugün bazı yerel basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamakta olup, görevden alınan bir il başkanının istifa etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İl Başkanımız Murat Kelek’e ve yeni oluşacak olan yönetime başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.