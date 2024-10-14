'Yıl sonunda altın ve dövizde yukarı yönlü hareket görülebilir'

Sarraf İhsan Gülderdi altın ve döviz fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının haftaya negatif bir başlangıç yaptığını ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi, “Altın fiyatlarının negatif yönde başlamasının en büyük nedeni dolardaydı. Bildiğiniz üzere ay başı itibariyle FED’in Tarım Dışı İstihdam verileriyle birlikte Amerikan ekonomisinde olumlu gelişmeler gözleniyor. Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte faiz oranlarında gerileme olabileceğini görüyoruz. Bu da piyasada olumlu bir izlenim verdi. Türkiye ekonomisine de baktığımız zaman döviz fiyatlarının sabit ilerlemesi dünya üzerindeki konektörde ONS fiyatlarının Orta Doğu’daki gerilimin artmasıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket ettiğini görüyoruz. Altının buralarda bir nebze kalmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz arttırımının negatif yönde olacağını ve bunun da özellikle döviz fiyatlarını etkileyerek yukarı yönlü hareket ettireceğini tahmin ediyoruz. Şu an yüzde 50 olan politika faizinin yıl sonunda yüzde 45’e kadar geri çekileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte de döviz fiyatlarının yukarı yönlü gitmesi, altının da yukarı yönlü gitmesi kanaatindeyiz. Tabi bunları yatırım tavsiyesi olmadan söylüyoruz ama altının bu zamanlarda nabzının düşeceğini tahmin etmiyoruz, yıl sonunda da yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Dolar: 34,25 TL

Euro: 37,45 TL

Çeyrek Altın: 5070 TL

22 Ayar Altın: 2940 TL

Has Altın: 3050 TL

Ons: 2650 USD.