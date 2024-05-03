BBP de Cumhur İttifakı lehine Pınarbaşı seçiminden çekildi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hayrettin Uslu, 2 Haziran’da tekrarlanacak olan seçim öncesinde Cumhur İttifakı lehine seçimden çekildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; yönetim kurulu üyeleri ile birlikte BBP Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı Erkan Demirci ile görüştü. Burada konuşan Üzüm; BBP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hayrettin Uslu’nun 2 Haziran’da tekrarlanacak olan seçim öncesinde Cumhur İttifakı lehine seçimden çekildiğini belirtti. “Cumhur İttifakının birlikteliğinin önemini hepimiz daha net bir şekilde hissettik” diyen Üzüm; “31 Mart’ta kazasız belasız güzel bir seçim dönemi atlattık. Bu seçim döneminde Kayseri için Cumhur İttifakının birlikteliğinin önemini hepimiz daha net bir şekilde hissettik. Biz her şeyi birlikte hareket ederek ve nezaket çerçevesinde konuşarak ve istişare ederek çözüme ulaştırdık. Büyük Birlik Partisi büyükşehir de Cumhur İttifakının görüşüne uygun şekilde her gittikleri yerde Memduh Büyükkılıç başkanımıza ve bizlere destek istedi. Büyük Birlik Parti’nin adaylarının çıktığı ilçelerimiz oldu. Bu seçim neticesinde sonuçlandıktan sonra özellikle Develi ilçesinde aday olan ve hatırı sayılır bir oy alan İmdat Güven başkanımızı seçim gecesi arayıp birlikte hareket ettiğimizi ve seçim döneminde nezaketli ve Cumhur İttifakının anlayışına uygun bir şekilde seçim çalışması yaptığı için teşekkür ettik. Aynı teşekkürü il başkanımıza da ilettik. Bu uyum süreci halen devam ediyor. Kayseri’de 31 Mart akşamı maalesef sancılı bit süreci yaşandı. İlçe seçim kurulu, arkasından il seçim kurulu ve en son YSK Pınarbaşı’nda seçimlerin tekrarlanması yönünde karar verdik. Bu doğrultuda Büyük Birlik Partisi il başkanına, partinin Pınarbaşı adayı Hayrettin başkanımıza ve Genel Başkan Mustafa Destici’ye teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin aldıkları karar doğrultusunda 2 Haziran’da Pınarbaşı’nda yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı lehine çekilmeye karar kıldılar. Bizlere verdikleri destekten ve birlikteliğimizi sürdürdüklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Pınarbaşı ve Kayseri’mize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

"Bu tamamen milletle beraber hareket etme ülküsünden kaynaklanan bir durumdur"

BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci de; "31 Mart seçimlerinde genel merkezimizin takdirleri doğrultusunda tüm büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Kayseri’de de bu kapsamda Memduh Büyükkılıç Başkanımıza destekler verdik. Genel Başkanımızın talimatları ve partimizin çizgileri doğrultusunda sergilenen bir tavırdı. Bunun haricinde ilçelerde adaylarımızı çıkarttık. Biz Cumhur İttifakı’nın bir paydaşı olarak bu ruhta hareket ettik. Biz yapıcı, estetik içerisinde vatan, millet ve bayrak ülküsü çerçevesinde Cumhur İttifakı’nın bir paydaşı olma hasebiyle doğru noktada bulunmaya çalıştık. Bu kapsamda seçimlerde oyumuzu yüzde yüz oranında artırdık ama şu andaki vardığımız noktada Pınarbaşı seçimlerinde genel merkezlerimizin de takdirleri doğrultusunda bir Cumhur İttifakı adayımız Menduh Bey’i destekleme doğrultusunda kendi adayımızı çekme kararı aldık. Bu tamamen milletle beraber hareket etme ülküsünden kaynaklanan bir durumdur. Bu noktada başka tarafta olma şansımızda yoktur. Partimiz birçok ilde bu küçük nüansları düşünerek aday çıkartmadı. Kıymetli Fatih Üzüm Başkanıma ve Hayrettin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biz şu andan itibaren Pınarbaşı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğimizi açıklıyoruz. İnşallah bu kapsamda da çalışmalarımız devam edecek. Genel merkezimizin de tercihleri doğrultusunda sahada olacağız” şeklinde konuştu.

BBP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hayrettin Uslu da; "Cumhur İttifakı çerçevesinde bizde çalışmalarımızı yaptık ve 31 Mart seçimlerine girdik. 31 Mart’ta ertelenen seçimlerden dolayı genel merkezimizin takdiriyle adaylıktan çekilmemizi rica ettiler. Bizde zararımız olacağına yanlarında olmayı tercih ettik. Genel merkezimizin takdiriyle adaylıktan çekildik. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Desteklerimizle yanlarında olduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum” diye konuştu.