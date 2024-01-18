BBP'nin Sarız Belediye Başkan adayı Öcal Arslankaya oldu

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Binasında düzenlenen basın toplantısında BBP’nin Sarız Belediye Başkan adayının Oğuz Boyları Derneği Başkanı Öcal Aslankaya’nın olduğu açıklandı. Bu kapsamda konuşan BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci, “Büyük Birlik Partisi olarak Kayseri’de tüm ilçelerde adaylarımızı çıkartacağımız ifade etmiştik. Bugün rahmetli şehit başkanımızın emanetine layık olabilecek, çok kuvvetli bir adayla Sarız için çok önemli bir şans olacağına inandığım kıymetli başkanımızla belediye başkan adaylığına talibiz. Hizmet için buradayız. Sayın başkanıma çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Bu seçimi büyük bir başarıyla atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sarız İlçesine en güzel şekilde hizmet sağlayacaklarını dile getiren BBP Sarız Belediye Başkan Adayı Öcal Arslankaya, “Sarız’ın sorunlarına hakim olan, sıkıntılarını bilen, eksikleri gören bir bakış açımız var. Biz Sarız’da sosyal belediyecilik alanında tüm hemşerilerimizin bireysel hizmet olarak değil, kitlesel hizmet olarak eşit şekilde hizmet almalarını sağlayacağız. Sarız’ın yaralarına parmak basarak, Sarız’ı hizmete boğacağımıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu.