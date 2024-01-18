Başkan Büyükkılıç: 'Cumhurbaşkanımıza hakikaten minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kendisini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklamasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Başkan Büyükkılıç, 'El ele verip, yola devam diyoruz. Mevla'm mahcup etmesin. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç: 'Cumhurbaşkanımıza hakikaten minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz'
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kendisini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklamasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Başkan Büyükkılıç, “El ele verip, yola devam diyoruz. Mevla’m mahcup etmesin. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin belediye başkan adaylarını açıklarken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak mevcut başkan olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı aday gösterdi. Başkan Büyükkılıç, aday gösterilmesinin ardından ATO Congresium’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kayseri’yi sahiplenmeye devam edeceklerini belirten Büyükkılıç; "Kayseri’mizin bu, gücünü gösteriyor, sizlere minnettarız. Kayseri’mizi her zaman söylediğimiz gibi olumlu paylaşmak, Kayseri’miz ile ilgili hak ettiği şekilde geleceğe taşımak ve insanların sahiplenme duygusunu sağlamak asli görevimizdir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Dün akşam Cumhurbaşkanımızın bizzat kendilerinin arayıp, davet edip, adayların açıklanacağı toplantıda bulunmamı istedi, çıktık, geldik. Sırayla illerimiz çağrıldı, Kayseri’miz de değerli milletvekillerimizle, bakanlarımızla, başkanlarımızla, gençlik ve kadın kolları ile Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli il başkanıyla elimiz kaldırıldı. Değerli cumhurbaşkanımıza hakikaten minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunu hissettik. Kayseri olarak ona layık olma yönünde irade göstereceğiz. Kayseri’mizin bizi seven, güvenen ve bugünlere getirip, geleceğe taşıyacak olan Kayserili hemşehrilerimize ne yapsak azdır. El ele verip, yola devam diyoruz. Mevla’m mahcup etmesin. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz.”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek; "Muhteşem bir kalabalık var, coşku çok fazlaydı. Memduh ağabeyimize, başkanımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç: 'Cumhurbaşkanımıza hakikaten minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz'
İHA
Kayseri Gündem

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