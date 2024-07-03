Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Önümüzdeki 6 ay için bedelli askerlik ücreti 217 bin 852 liraya yükseldi.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Kayseri GündemEditör

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Önümüzdeki 6 ay için bedelli askerlik ücreti 217 bin 852 liraya yükseldi.

Memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,30 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 852 TL’ye çıkmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

İHA
Kayseri Gündem

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