Kayseri'de 250 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda S.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de 250 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın doldurulmuş makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda S.K. (43) yakalandı. Yapılan aramalarda 250 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. S.K. (43) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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