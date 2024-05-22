Belediye Başkanı Arı, vatandaşın sorunlarını 'Mobil Makam' da dinliyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından uygulamaya başlattığı ‘Mobil Başkanlık Ofisi’ uygulaması devam ediyor. Vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Arı’nın bu uygulaması vatandaşlardan takdir topladı. Arı, kentte yaşayan sığınmacılar için su tarifesi ve nikâh işlemi ücretlerine zam yapacakları açıklamasına vatandaşlardan büyük destek geldiğini söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla yüz yüze görüşüp taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla başlattığı ‘Mobil Başkanlık Ofisi’ uygulaması ile birlikte makamını her hafta sokağa taşıyor. İlki geçtiğimiz hafta başlatılan uygulamanın ikinci haftasında Atatürk Bulvarında kurulan mobil başkanlık ofisinde vatandaşlarla görüşen Arı, “Nevşehir Belediyesi artık eski Nevşehir Belediyesi değil. Hem belediye başkanı, hem de Nevşehir Belediyesi Türkiye’de ulaşılabilirliği en kolay olan kurum ve belediye başkanı olmasıdır bizim amacımız. Neden? Çünkü o belediye bizim belediyemiz değil. Tüm Nevşehirlilerin ortak olduğu kamusal bir alan. Yani belediyeye herkes ortak. Vatandaşlarımız bu şehre hizmet etsin, bizim adımıza şirketimizi idare etsin ve bizim adımıza iş yapsın diye buraya beş yıl süreyle beni getirdi. Onların hizmetkârı, onların maaşlı personeliyim. Bakın burada protokol yok. Dileyen herkesle görüşüyorum. Herkes gelip buraya derdini anlatabilir. Haftada en az bir gün bu uygulamayı yapacağız. Çünkü Nevşehirli bize çok büyük bir itibar verdi. İadeyi itibar gösterdi. Beraberinde kendi evlatlarına, kardeşlerine, ağabeylerine sahip çıkan bir şehre karşı biz de onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz.” dedi.

Sığınmacıların ücretlerine zam

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte yaşayan sığınmacılar için su tarifesi ve nikâh işlemi ücretlerine zam yapacakları açıklamasına vatandaşlardan büyük destek geldiğini söyledi. Nevşehir’de yaşayan vatandaşlar alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirirken Başkan Arı, sosyal medyadan kendisini eleştirenler için ise, “Ben Nevşehirliden başkasından emir almayacağımı söylemiştim. Sadece beni Nevşehirli ilgilendirir” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, “Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı bizi destekliyor. Yüzde 10’luk bir kısım var bunla ilgili eleştirilerde bulunan. Onların da ne dediği benim umurumda değil. Niye? Onlar da başka bahanelerle sırf muhalefet olsun diye eleştiri yapıyor. Şehirde var olan sorunu en iyi şehirde yaşayanlar bilir. Şehirdeki var olan problemi en iyi bu şehrin insanları bilir. Bir de sosyal medyada ağızlarından salya akarcasına ırkçılıkla suçlayanlar var. Onlara da diyorum ki ben ırkçı değilim. Ama siz şehrin huzurunda problem gördüğü için bu tür bir karar alan belediyeye ve başkanına ağzınızdan salyalar akarcasına hakaret ediyorsanız alın götürün siz besleyin. Evinize götürmenize hiçbir mahsuru yok. Veya sizin her türlü desteği vermenizde hiçbir mahsuru yok. Ben ilk önce Nevşehirlinin ihtiyaçlarını gidermekle mükellefim. Çünkü Nevşehirlinin ihtiyaç giderilsin diye ben vergi alıyorum ve bana devletten İller Bankası’ndan para geliyor. Bunu önceleyerek ve Nevşehirliye bununla hizmet götürmek zorundayım. 10 bin 800 insana bakmak nasıl bakayım kardeşim? Şehrin sosyolojisini bozan bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir bizde yaşayan insan sayısı var. Bunu bilmeden İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Hatay’dan veya başka bir yerden ahkâm kesmek kolaydır. Üstelik bunun kararını alırken size sormayacağım. Üstelik ırkçı falan da değilim. Ben her türlü insana hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini bilecek bir gelenekten geliyorum. Ve öyle bir adaba sahibim. Üstelik ben Nevşehirliden başkasından emir almayacağımı söylemiştim. Sadece beni Nevşehirli ilgilendirir. Ondan sonrası hiç umurumda değil. Nevşehirli de bizim emrimiz altında olan birisi olsun diye beni belediye başkanı seçti. Dolayısıyla şehirden söylenenleri dikkate alır. Ona göre tedbirlerim varsa onu alırım. Nevşehirli ne istiyorsa ben onu yaparım" diye konuştu.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından kendisi ile görüşmek isteyen tüm vatandaşlarla konuşarak talep, öneri ve şikâyetlerini dinledi.