Belediye Logolarında 'Çift Başlı Kartal Modası'

Melikgazi Belediyesi'nin ardından Bünyan Belediyesi de logosunu değiştirdi. Kayseri Büyükşehir, Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri'nin 30 yıl önce ortak konsensüs ile belirledikleri, Erciyes Dağı önünde Hunat Camii ve Selçuklu eserlerinin olduğu ve 3 belediye tarafından kullanılan logo geçtiğimiz aylarda Melikgazi Belediyesi tarafından çift başlı kartal logosuyla değiştirilmişti.

Bünyan Belediyesi de 2 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen meclis toplantısında belediyenin logosunu Melikgazi Belediyesi tarafından kullanılan çift başlı Selçuklu kartalı olarak değiştirme kararı aldı.

Değiştirilen her iki logo da da Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kullanılırken, Kayseri ibaresine yer verilmiyor.

Belediye’nin yeni logo için tasarım kararı ise meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan logoda Bünyan halısı motifleri de görülüyor.

LOGO DEĞİŞİM VE UYGULAMA BÜTÇESİ KAMU TASARRUF GENELGESİNE UYGUN MU?

Aynı zamanda devletin özellikle belediyelere yönelik olarak kamu tasarruf tedbirlerini sıkı sıkıya uyguladığı bir dönemde, logo tasarımı, ilan, pano, tabela ve araçlarda sınırsız uygulamalarına ödenecek bütçenin nereden nasıl karşılandığı ve karşılanacağı da merak konusu.

Diğer belediyelerin de bu değişime ayak uydurup uydumayacağını zaman gösterecek.