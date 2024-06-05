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Belediyeler birliği başkanının seçileceği toplantıda 'kınama' tartışması

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), başkanının da seçileceği Meclis Toplantısı, 'kınama' tartışması ile başladı.

Belediyeler birliği başkanının seçileceği toplantıda 'kınama' tartışması
Kayseri GündemEditör

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), başkanının da seçileceği Meclis Toplantısı, ‘kınama’ tartışması ile başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), başkanın başkanlık divanının ve encümen üyelerin seçileceği, Meclis Toplantısı Ankara’daki bir otelde başladı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Heyete en yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olarak Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk oldu. Türk, toplantının açılışında, Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadığını ifade etti. Ardından salondaki bazı belediye başkanları Türk’e, Akış’ın görevinden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesiyle salonda belediye başkanları arasında tartışma başladı. Bazı belediye başkanları kararın siyasi olduğunu savunarak, “Siz demokrasiyi hazmedemiyorsunuz” dedi.

Tartışmanın ardından 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşülürken Meclis Toplantısında; birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerin seçimi gerçekleştirilecek. Birlik başkanlığı yarışı ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek.

İHA
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