Belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 genç yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından belediyeye ait 150 bin lira değerindeki 6 bisikletin çalınması olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Belediyeye ait 6 bisikleti çalan 3 genç yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda; Belediyeye ait 150 bin lira değerindeki 6 KAYBİS bisikletin çalınması olayına karıştığı tespit edilen Y.B. (15), B.S. (14), ve B.C. (16) yakalandı. 

Öte yandan şahıslardan B.S. ve B.C’nin 1’er, Y.B.’nin ise 2 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan bisikletler belediyeye eksiksiz şekilde teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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